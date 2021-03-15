شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم تتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، الاثنين، بتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للاطمئنان على سير الامتحانات بالكلية بحضور الدكتورة أحلام عبد المؤمن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وأكدت الدكتورة زينب الباهي، أن إجراء الإمتحانات يتم بشكل جيد، مشددة على حرص كلية الخدمة الاجتماعية على تطبيق الإجراءات الإحترازية من خلال توافر بوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة ومراعاة استخدام الكمامات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية، وكذلك تعقيم الكلية أسبوعيًا.

وتابعت «الباهي» أنه يتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتقليل السعة الاستيعابية لأعداد الطلاب داخل اللجان إلى النصف، بالإضافة إلى توفير القفازات والكمامات والمواد المطهرة لقاعات الكنترول والمراقبين على الامتحانات