شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية فورية لحالة إنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الاثنين، صرف مساعدة مالية فورية للمواطن «مصطفى محمد صبره» ابن مركز تلا، فور استغاثته، وذلك نظرًا لظروفه المرضية والمعيشية الصعبة.

ووجه محافظ المنوفية، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة شهرية للحالة لحين استكمال إجراءات استحقاق تكافل وكرامة له، يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة والتفاعل والتواصل الدائم مع المواطنين، كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بضرورة متابعة الحالة وتقديم كل الفحوصات الطبية اللازمة والرعاية الطبية الكاملة له.

جدير بالذكر أن المواطن مصطفى محمد صبره البالغ من العمر 27 عاما، ابن مركز تلا، سافر للعمل بدولة الإمارات بحثًا عن لقمة العيش وبناء مستقبله ومساعدة أسرته وأثناء عمله حدث له حادث أليم، حيث وقع من السقالة من الطابق الثاني وأصيب بشلل رباعي وأصبح طريح الفراش لا يقدر على الحركة.