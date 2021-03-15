شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة المنوفية : تحرير 162 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية بمراكز وقرى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية الاثنين، استمرار شن الحملات التموينية والتفتيشية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

وفى هذا الإطار، قال المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إنه تم تحرير 162 محضرًا تموينيًا خلال الحملات التي شنتها مديرية التموين بالمحافظة تنوع بين 47 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات و115 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح «الجمال» أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا لحيازته وعرضه للبيع كرتونا مجهول المصدر، وتم ضبط 5 أطنان كرتون مجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب محلات بقالة بالباجور لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بالمحافظة بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظًا على حقوق المواطنين.