شكرا لقرائتكم خبر عن محميات البحر الأحمر تُسلم سمكة نابليون لمعهد علوم البحار بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محميات البحر الأحمر بتسليم سمكة نابليون التي تم العثور عليها بأحد المخازن التابعة لمحل بيع أسماك لمعهد علوم البحار بالغردقة، حيث تم البدء في أعمال وإجراءات تحنيط السمكة، وذلك وفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة البيئة وأكاديمية البحث العلمي.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقطاع المحميات الطبيعية بضرورة تشديد الرقابة وشن الحملات التفتيشية على محلات بيع الأسماك والحيوانات لحماية الموارد الطبيعية ومنع استنزافها.

كانت لجنة من باحثي المحميات وشرطة البيئة قد انتقلت للمخزن المتواجد به السمكة لتحديد نوعها وأخذ القياسات اللازمة لتسجيلها بقاعدة البيانات الخاصة برصد الأنواع من الكائنات البحرية النادرة، حيث تعتبر سمكة نابليون من الأسماك النادرة والمهددة والتى يُجرم اصطيادها وبيعها والاتجار بها.

وتواصل الأجهزة الشرطية تحرياتها للتعرف على الشخص الذي قام بصيد السمكة ووردها لمحل الأسماك، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله نظرًا لخطورة أنشطة الصيد الجائر على البيئة البحرية التي تؤدى إلى الإخلال بالتوازن البيئي واستنزاف وانقراض بعض الأنواع.