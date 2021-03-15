شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية : تنفيذ 5 مشروعات لحماية الشواطئ بتكلفة 969 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ الاثنين، للتنسيق والتعاون في أعمال حماية شواطئ الإسكندرية وأي مشاريع استثمارية تختص بأعمال الحماية والانشاءات وعمل ألسنة داخل البحر ليتم استغلالها سياحيًا بمعرفة المحافظة.

وقال محافظ الإسكندرية إن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ نفذت العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية ٩٦٩ مليون جنية، شملت 5 مشروعات، ضمت مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية وخاصة أثناء موسم النوات، بتكلفة تقدر بـ٦٧ مليون جنية، ومشروع بئر مسعود وحتى المحروسة بطول ١٦٠٠ متر لحماية ٢ كم من الشواطئ بتكلفة ٢٠٠ مليون جنية، ومشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة بتكلفة ٣٣٥ مليون جنية، وكذا مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول ٥٠٠ متر من مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنية، و مشروع حماية قلعة قايتباى الذي تم تنفيذه لحماية القلعة بتكلفة ٢٦٧ مليون جنيه.

وثمَّن محافظ الإسكندرية المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية الشواطئ لحماية شواطئ الإسكندرية من النحر والترسب، مشيرًا إلى أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ تقوم بإعداد الرسومات لمشروعات الجديدة من شأنها أن تضع الإسكندرية على خريطة المدن السياحية العالمية

وأكد محافظ الإسكندرية على أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الثانية وتتميز بكثرة شواطئها التى تمتد بطول ٢٤ كيلو متر و يوجد بها أكثر من ٣٥ شاطئ ما بين شواطئ سياحية و مميزة ومجانية على طول الساحل ، وبسبب هذا الموقع المتميز أصبحت من أكبر موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أنه المحافظة تبذل جهد كبير في سبيل تطوير شواطئ المحافظة و استغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديا وسياحيا.

حضر توقيع البروتوكول؛ جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس العربي محمد، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالبحر المتوسط، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة ، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير حماية الشواطئ بالإسكندرية.

توقيع بروتوكول بين الهيئة المصرية لحماية الشواطئ ومحافظة الاسكندرية لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ وقلعة قايتباى

توقيع بروتوكول بين الهيئة المصرية لحماية الشواطئ ومحافظة الاسكندرية لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ وقلعة قايتباى

توقيع بروتوكول بين الهيئة المصرية لحماية الشواطئ ومحافظة الاسكندرية لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ وقلعة قايتباى

توقيع بروتوكول بين الهيئة المصرية لحماية الشواطئ ومحافظة الاسكندرية لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ وقلعة قايتباى

توقيع بروتوكول بين الهيئة المصرية لحماية الشواطئ ومحافظة الاسكندرية لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ وقلعة قايتباى

توقيع بروتوكول بين الهيئة المصرية لحماية الشواطئ ومحافظة الاسكندرية لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ وقلعة قايتباى