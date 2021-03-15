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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يفتتح مشروع تطوير كورنيش باغوص ويتفقد موقف «الفيوم - بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي التي توافق الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ مشروع تطوير كورنيش باغوص وأعمال تطوير ميدان الدكتور محمد مراد كما تفقد سير العمل بمشروع تطوير وميكنة موقف سيارت الأجرة الفيوم / بني سويف بمنطقة الحواتم، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في بيان، الاثنين، إن مشروع تطوير كورنيش باغوص يشمل أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، وإنشاء مظلات لجلوس الزوار، وصيانة الأرصفة والبلدورات وعمل انترلوك بطول 200 مترًا، على إجمالي مسطح 4400 مترًا، بتكلفة بلغت مليون جنيه، حيث أشاد المحافظ بالمظهر الحضاري للمنطقة التي تم الانتهاء من تطويرها، موجهًا بتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل بمدينة الفيوم، كما وجه «الأنصاري» بتوفير مقاعد خاصة لكبار السن، وتزويد المنطقة بحمامات متنقلة، وأماكن لتقديم الخدمة، فضلاً عن سلال جمع القمامة، للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي والحضاري للكورنيش.
وأضاف متحدث محافظة الفيوم أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قام بتفقد ميدان الدكتور محمد مراد أمام كلية الخدمة الاجتماعية، بعد الانتهاء من أعمال تطويره بالجهود الذاتية، كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات «الفيوم / بنى سويف»، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 30 مليون جنيه.
وأوضح محافظ الفيوم أن الهدف من تطوير الموقف هو الوصول بموقف السيارات الممتد على مساحة 9200 متر مربع، إلى موقف سيارات نموذجي، حيث تم وضع محددات رئيسية للتطوير تشمل كافة الخدمات المقدمة، وتطوير الحارات والأرصفة لتصل إلى 17 رصيفاً، وكذلك رفع كفاءة المظلات والحوامل وكاميرات المراقبة وغرفة التحكم ومقاعد انتظار الركاب ودورات المياه، وعمل شاشات عرض إرشادية، وتسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إلكترونيًا، كما يشمل مخطط التطوير أيضًا وضع شاشات للإعلانات داخلياً وخارجياً، إلى جانب منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإنشاء نظام للمراقبة الإلكترونية، والإضاءة الذكية بلمبات الليد الموفرة، وتنظيم الدخول والخروج آليًا بواقع مدخلين و3 مخارج، وكذلك تفعيل آليات الدفع الإليكتروني لبونات السيارات، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وتوفير أكثر من مدخل للمحلات الكائنة بالموقف والتى يصل عددها إلى 40 محلاً مع الاستغلال الأمثل لها.
وثمّن محافظ الفيوم جهود القيادة السياسية في تنفيذ مبادرة تطوير عواصم المدن، والارتقاء بالريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين بمختلف ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم.
وخلال الجولة، التقى محافظ الفيوم عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم، ووجه بسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها.