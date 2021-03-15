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التضامن تصرف 2000 جنيه "دعم شهرى" لمعيد بالجامعة من دور الأيتام

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القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عبدالله شكرى، أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية، الذى قدم نموذجا ملهما باجتهاده دراسيا حتى أصبح معيدا بكلية التربية جامعة الزقازيق.

 

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعى به مؤكدة أنه يمثل نموذجا يحتذى به فى الاجتهاد بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التى يواجهها فى حياته.

 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم دعم مادى لعبدالله بقيمة 2000 جنيه شهريا لمساعدته فى الدراسات العليا، بالإضافة إلى توفير جهاز لاب توب له، مع تحمل تكاليف رسالتى الماجيستير والدكتوراه الخاصة بعبدالله.

ووجهت "القباج" أيضا بتأثيث الوحدة السكنية التي حصل عليها عبدالله من محافظة الشرقية، فى إطار توجيهات الرئيس بتوفير كافة أوجه الدعم لأولاد دور الايتام.

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لقاء الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن  الاجتماعي بعبدالله شكرى أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية

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جانب من لقاء الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن  الاجتماعي وعبدالله شكرى أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية

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وزيرة التضامن تلتقى أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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