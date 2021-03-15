شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطبيقه على الجامعات .. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم الهجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تطبيق نظام التعليم الهجين الذي الحضور المباشر والتعليم عن بعد، على الجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2021.

قال «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة «الأولى»، «الهدف الرئيسي من نظام التعليم الهجين هو تقليل الكثافات العددية للطلاب داخل الحرم الجامعي وداخل المدرجات والقاعات الدراسية».

أضاف «حدد القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، الحد الأقصى لحضور طلاب الكليات النظرية بيومين أسبوعيًا، أما طلاب الكليات العملية فتتراوح مرات حضورهم من ثلاث إلى أربعة أيام في الأسبوع نظرًا لطبيعة دراساتهم التي تحتاج للحضور»، مضيفًا «المعامل لا تستوعب إلا عدد محدود من الطلاب وبالتالي تم وضع جداول تراعي هذه المسألة».

تابع «هذا لا يمنع أن هناك بعض المحاضرات ذات الطابع النظري في الكليات العملية، تقدم للطلاب أون لاين»، مشيرًا إلى تشديد المجلس الأعلى للجامعات على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

استكمل «قرارات تطبيق نظام التعليم الهجين ملزمة لكل الجامعات، ولكن هناك مرونة داخل كل جامعة في ما يتعلق بتوزيع طلاب الكليات النظرية والعملية وفقًا لسعة المدرجات وقاعات الدراسة والمعامل المتوفرة».

أضاف «بمعنى أنه فيما يتصل بتنظيم الجداول الداخلية، المهم هو الالتزام بالقرار الأساسي الخاص بتقليل الكثافات العددية للطلاب سواء داخل الحرم بشكل عام أو داخل القاعات والمدرجات».