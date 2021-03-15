شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرم 6 محافظين سابقين ضمن فعاليات العيد القومي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن فعاليات احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي، الموافق الخامس عشر من مارس من كل عام، كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددًا من محافظي بني سويف السابقين، والذي تحتفل به المحافظة لإحياء ذكرى مشاركة أبناء بني سويف في ثورة 1919.

واستقبل محافظ بني سويف بمكتبه، اليوم الإثنين، 6 من المحافظين السابقين ممن تقلدوا منصب المحافظ خلال السنوات الماضية، والذين قد تمت دعوتهم لمشاركة أبناء المحافظة فرحتهم بالعيد القومي لبني سويف هذا العام، حيث أعرب المحافظ عن سعادته بتلبية السادة الأفاضل محافظي بني سويف الدعوة، وحرصهم على الحضور، مشيدا بما قدموه وسعوا في تنفيذه من مشروعات الدولة، وتركوا بصماتهم الواضحة في كل مجال يتعلق بحياة المواطنين، وتلمس إخلاصهم وجهودهم التي تفانوا في بذلها من أجل تنفيذ رؤية الدولة، وتحقيق طموحات وآمال المواطن البني سويفي.

وشملت قائمة المكرمين من المحافظين السابقين «بحسب التسلسل الزمني لتولى المنصب»، الدكتور أنس جعفر، اللواء أحمد عابدين، الدكتور عزت عبدالله، المستشار مجدي البتيتي، المستشار محمد سليم، المهندس شريف حبيب، حيث أهداهم محافظ بني سويف درع شعار المحافظة، ناقلا لهم تحيات وإعزاز وتقدير كافة أبناء المحافظة وتقديرهم للجهود التي بذلوها أثناء توليهم المسؤولية وحملهم الأمانة التي كلفوا بها على أكمل وجه، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد ومزيد من الصحة والخير لهم والرخاء والأمن والتنمية لمصرنا الحبيبة.

شهدت فعاليات التكريم حضور كل من، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.