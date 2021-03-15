شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء : عقد سلسلة ندوات لتكثيف توعية المواطنين من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء أن طواقم التثقيف والإعلام الصحي موزعة على العديد من الجهات وأماكن التجمعات لتكثيف التوعية في مواجهة كورونا وحث المواطنين على تشديد الاجراءات في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد

وأشار مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء إلى عقد سلسلة ندوات «كلنا واحد – اعرف عدوك – كورونا الفيروس الخفى» بمختلف المناطق على مستوى المحافظة واستعراض مجموعة من النصائح للحماية من كورونا العدو القاتل للانسان منها: عند السعال والعطس الحرص على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو المنديل الورقي والتخلص من المنديل بعد ذلك فورًا وغسل اليدين كذلك تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال

ولفت مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء إلى أنه يتولى المثقفون الصحيون توضيح أهمية صحة الانسان والمخاطر التي تواجهه تزامنًا مع الموجة الثانية لكورونا وأمراض الشتاء والأمراض المعدية، وحثه على ضرورة الحفاظ على صحته في مواجهة الأمراض، واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية ونشر عدد من النصائح والارشادات الطبية التي يجب التمسك بها باعتبار أن صحة كل إنسان بين يديه، ويجب الحرص عليها لضمان الوقاية من الأمراض