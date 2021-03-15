شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 5 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء الاثنين، 5 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد بحسب بيان لمديرية الشؤون الصحية

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء على عدم تسجيل حالات إصابة اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة يبلغ 328 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1908 حالات، وعدد الوفيات 113 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية جائحة كورونا.

وأشار البيان الصادر من مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء إلى حجز 7 حالات للعلاج بالمستشفيات و 53 حالة تحت العزل المنزلي