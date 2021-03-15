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شمال سيناء تسجل 5 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء الاثنين، 5 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد بحسب بيان لمديرية الشؤون الصحية

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء على عدم تسجيل حالات إصابة اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة يبلغ 328 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1908 حالات، وعدد الوفيات 113 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية جائحة كورونا.

وأشار البيان الصادر من مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء إلى حجز 7 حالات للعلاج بالمستشفيات و 53 حالة تحت العزل المنزلي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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