شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية، «له معلومات جنائية»، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي متخذًا من دائرة قسم شرطة العطارين مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات إعداد كمين للمتهم والقي القبض عليه أثناء قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة، وضبط بحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وهاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.