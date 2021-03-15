شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التموين والتعاون الدولي ومحافظ الجيزة يفتتحون مركز تكنولوجيا تخزين الحبوب ببرقاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاثنين، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر وذلك بعد تطويره ضمن المنحه الإماراتيه بهدف تدريب المهندسين والفنيين في مجال الكهرباء والميكانيكا والزراعيين مما يعزز مفهوم الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية بمشاركة سفراء دولة الأمارات العربية المتحدة والدنمارك

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع صومعة برقاش هو أحد ثمار المنحة الإماراتية وتم الاتفاق على ذلك إضافة إلى 25 صومعة أخرى والذي كان لابد أن يكون هناك مركز تدريب إقليمي لتكنولوجيا الحبوب وصناعة وتداول الحبوب.

وقال وزير التموين خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الاثنين، إن التعاون مع شركة كمبريا جرين من أهم الجهات التي تتعاون معها وزارة التموين حيث إنه يتم الاستعانة بهم في جميع ما يخص منظومة القمح في مصر مضيفًا أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأمن الغذائي كبير جدًا وأهمها القمح وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على أهمية التعاون الدولي في نقل الخبرات بهدف تأهيل العنصر البشري وتعزيز المهارات، بالإضافة إلى التعاون المشترك مع وزارة التموين في أكثر من مشروع والتطلع إلى المزيد بما يعود بالنفع على المواطنين.

من جانبه، أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمركز الاقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب لما له من أهمية بالغة لتدريب وتأهيل جميع العاملين بالشركة المصرية القابضة بالصوامع والتخزين تلك الصروح التي تعكس مدى حرص الدولة نحو الانتقال لعصر جديد من استخدام وتسخير التكنولوجية المتقدمة في إدارة وتخزين الأقماح بالإضافة إلى إنشاء مركز إقليمي بمثابة منارة تعليمية لكل العاملين بمنظومة تخزين الأقماح والصوامع بالإضافة إلى تلبية احتياجات العاملين والمؤسسات العامة بالدولة والعمل على إعداد برامج تدريبية وفق الاحتياجات المطلوبة لتنمية المهارات والقدرات لأفراد القطاعين العام والخاص وتلبي احتياجات السوق والمجتمع مشيرًا إلى أن الصوامع تعد إضافة هامة للمنظومة التموينية بالمحافظة .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم رفع كفاءة الطرق المحيطة والمؤدية إلى صومعة برقاش لتسهيل عملية النقل للسيارات المتردده على الصومعة دون أي معوقات.

وثمَّن محافظ الجيزة على جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التعاون الدولى للتعاون المثمر لما فيه صالح الوطن والمواطنين على أمل دعم أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة .

وعقب الافتتاح حرص وزيرا التموين والتعاون الدولي ومحافظ الجيزة والوفود المشاركة على تفقد مركز التدريب من الداخل ووحدات التحكم بالصومعة

يذكر أن صومعة برقاش تقام على مساحة 8 أفدنة وسعتها التخزينية 60 الف طن وعدد الخلايا 12 خلية من المعدن سعه كلا منها 5 الاف طن ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل