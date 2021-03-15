شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مصنع في الخانكة «يستخدم ريش الدواجن لأعلاف الحيوانات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، مصنع لفرم ريش وفضلات الدواجن والطيور، وذلك بسبب تحويله إلى أعلاف للحيوانات، بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة منه، مما يضر صحة السكان.

قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إنه تم القيام بحملة مكبرة، بناءا على شكاوى الأهالى من انبعاث روائح كريهة من المصنع، وتمت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتشميع المصنع كما تم إغلاق حظيرة مواشى أيضا تقوم بذبح المواشى بالمخالفة، وعدم الذبح داخل المجازر المخصصة لذلك.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة.

وكان أهالى منطقة أبوزعبل، التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، اشتكوا من روائح كريهة يسببها مصنع يقوم بفرم أحشاء الدواجن، لتحويلها لعلف حيواني، مطالبين المسؤولين بإغلاقه لما يسببه من أضرار بالصحة العامة للمواطنين.

غلق مصنع يستخدم ريش الدواجن كعلف للحيوانات

غلق مصنع يستخدم ريش الدواجن كعلف للحيوانات

غلق مصنع يستخدم ريش الدواجن كعلف للحيوانات