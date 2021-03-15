شكرا لقرائتكم خبر عن «السبكي» يعرض على «صحة البرلمان» نتائج المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن عرض نتائج أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية على لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم، إلى أنه سيتم عرض نتائج أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن، باعتبارها أداة الدولة المسئولة عن ضبط وتنظيم تقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أن العرض يتضمن أيضًا آخر ما توصلت إليه في عملية البناء المؤسسي، وبناء الهياكل التنظيمية واستكمال الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية، ووضع القواعد التنظيمية وإجراءات التشغيل، وكذلك التأكد من استدامة العمل بالأطر الحاكمة، مؤكدة على أنه يتم عرض آخر مستجدات عملية نقل الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء أرقام (2418 لسنة 2019)، (2257 لسنة 2020)، و(362 لسنة 2021) بأن تؤول المنشآت الصحية التابعة للجهات المختلفة لوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة، بالإضافة إلى عرض آخر مستجدات موقف تسجيل المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر وبورسعيد لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك تنفيذًا لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018.

واستكملت الهيئة، أنه يتم عرض إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، منذ انطلاق المنظومة بها في يوليو 2019 وحتى الآن، وعمليات الميكنة والتحول الرقمي لخدمات المنظومة بما يتيح الخدمات الصحية للمواطنين بكل سهولة ويُسر، وتطوير الأجنحة الفندقية بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) بهدف توفير الراحة الجسمانية والنفسية للمرضى وفق أحدث المعايير الدولية بجانب توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

ولفتت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه يتم عرض أيضًا مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وما حققته من نسب رضاء المنتفعين، والمشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، وإطلاق العديد من المبادرات الصحية الأخرى، منها مبادرة نرعاك في مصرلاستقدام الوافدين للسياحة العلاجية.