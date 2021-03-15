شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فائق يلتقي رئيس «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» لتنسيق الجهود الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، اليوم الإثنين، بمقر المجلس ، السفير علاء رشدي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك للتنسيق بين المجلس واللجنة ، بما يصب للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان.

وأكد رئيس المجلس ، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تعزيز كافة الجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان ، وتحقيق أهداف المجلس في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

‏ من جانبه قال السفير رشدي ، أن اللجنة الدائمة تسعي للتعاون والتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان ، وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهم في مجال حقوق الإنسان.