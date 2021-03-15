شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب قصر العيني»: 65 ألف جنيه تكلفة استثمارنا في طالب الطب سنويا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت وحدة قلب الأطفال بجامعة القاهرة، بحصولها على شهادات ضمان الجودة والتميز العلمي وتدريب الاطباء، تحت رعاية الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبدعم من إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال صناعة الدواء.

وقالت الدكتورة هالة صلاح أستاذ طب الاطفال وعميد كلية الطب قصر العيني، إن حصول وحدة قلب الأطفال على شهادة «الايزو» يضمن تقديم الخدمة الطبية في وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تخدم 2،5 مليون مريض سنويًا، بدعم من العديد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأشادت باهتمام الدولة بالتعليم الطبي المستمر واتخاذها العديد من الخطوات في هذا الصدد، لافتة إلى أن قصر العيني يقدم العديد من برامج التدريب، خاصة لحديثي التخرج.

وتابعت: متوسط ما ينفق على طالب كلية الطب من 57-65 ألف سنويًا، لذلك يعد الاستثمار في الموارد البشرية من أهم طرق الاستثمار.

من جانبها، شددت الدكتورة هالة أغا رئيس وحدة قلب الأطفال بمستشفى أبوالريش، استمرار تدريب المستمر للأطباء للتعرف على أمراض القلب عند الأطفال، وطرق تشخيصها وعلاجها، مشيرة أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على اكتشاف بعض أمراض القلب لدى الأطفال، على رأسها الحمى الروماتيزمية.

وأوضحت، أن تشابه الأعراض بين الإصابة بالفيروس وبعض الحالات التي قد تكون مصابة بالحمى الروماتيزمية جعل بعض الأطباء يوصفون للطفل علاجات كورونا ويضيعون فرصة التشخيص المبكر.

وأوضحت أن الحمى الروماتيزمية من أمراض القلب المكتسبة التي تصيب الأطفال خلال مراحل مختلفة من حياتهم، نتيجة التهاب في الحلق والإصابة بميكروب سبحي تؤثر على صمامات القلب، لافتة إلى أن معدلات الاصابة بها انخفضت إلى حد ما لكنها ما زالت موجودة.

وأضافت: الالتهاب الفيروسي يسبب أيضًا التهاب في عضلة القلب يضعف قدرة القلب على ضخ ما يكفي من الدم في جميع أنحاء الجسم وينتج عنه جلطات وعدم انتظام ضربات القلب، وهذا ما حدث أيضًا في بعض حالات الإصابة بكورونا لدى الأطفال.

واستطردت: «كوفيد 19» تسبب في تغيير الكثير من المفاهيم الطبية، فرغم كون اغلب الحالات في الأطفال بسيطة، لكن بعضها أثر على عضلة القلب والصمامات والشرايين التاجية.

وعن عيوب القلب الخلقية، قالت «أغا» إن التقديرات العالمية تشير إلى أن نسبة حدوثها حالة لكل 1000 مولود، وهي أحد أهم أسباب الوفاة في الأطفال في العام الأول من العمر.

ونوهت بأن بعض عيوب القلب الخلقية في الأطفال بسيطة ولا تحتاج إلى علاج، ولكن توجد عيوب أخرى أكثر تعقيدًا وقد تحتاج إلى إجراء العديد من العمليات الجراحية على مدار عدة سنوات.

وأضافت أن طرق العلاج إما عن طريق القسطرة أو التدخل الجراحي أو العلاج الدوائي، وشددت على ضرورة المتابعة بواسطة الأطباء المتخصصين في أمراض قلب الأطفال، حتى مع الحالات التي لا تحتاج إلى الجراحة، وذلك بالفحص الدوري، وإجراء التحاليل المعملية والموجات الصوتية على القلب، بالإضافة إلى ما قد يحتاجه البعض من فحوصات أخرى.

وأعلنت خلال الاحتفالية، حملة للتوعية بمشاكل وعيوب القلب الخلقية لدى الأطفال، والتأكيد على تقديم الخدمة الطبية لجميع الأطفال دون تفرقة، مضيفة: لاحظنا تفرقة بعض الأهالي في صعيد مصر وبعض الدول العربية بين الإناث والذكور حتى في علاج مشكلات القلب.

وقالت إن وحدة قلب الأطفال تضم 6 عيادات تخصصية، لأمراض القلب المختلفة عند الأطفال وعلاج العيوب الخلقية، وتستقبل هذه العيادات 15 ألف مريض سنويا، بالإضافة إلى 4 اقسام رعاية لحالات ما بعد القسطرة والجرحات وحديثي الولادة، وتجري الوحدة 900 قسطرة أغلبها تداخلية لغلق ثقوب أو توسعة صمامات.

من جانبه، أكد د.جورج ماهر مدير عام بايفا فارما، استمرار الشركة في دعم المنشآت الطبية التي تخدم ملايين المرضى، مثل أطفال أبوالريش، وأكد حرص شركته على توفير كل ما يحتاجه المريض المصرى، من أدوية جديدة لعلاج أمراض القلب وكذلك مضادات التجلط، لافتًا في الوقت نفسه إلى عقد ورشة عمل لتدريب شباب أطباء القلب على أحدث الأساليب والتقنيات للتعامل مع القساطر التداخلية التي تعد خطوة مهمة لإنقاذ حياة الآلاف من المرضى .