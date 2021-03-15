شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدير مدرسة بالشيخ زويد للتحقيق للتغيب عن العمل في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الاثنين، مدير مدرسة رسمية للغات بالشيخ زويد، للتحقيق أمام الشؤون القانونية للتغيب عن العمل.

وأكد وكيل تعليم شمال سيناء على إحالة يوسف محمد سالمان مدير مدرسة الأحراش الرسمية للغات بالشيخ زويد للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالمديرية، وذلك لتغيبه عن العمل بدون عذر أو سند قانوني

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء قد تفقد مدارس الشيخ زويد الإعدادية بنات، الشيخ زويد الرسمية للغات، الأحراش الرسمية للغات ، الشهيد النقيب محمود صلاح فارس للتعليم الأساسي، الشيخ زويد الصناعية المشتركة ، ومدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالشيخ زويد.