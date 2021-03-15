شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وكيل «تعليم شمال سيناء» يتفقد انتظام الدراسة بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انتظام الدراسة في عدد من مدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمختلف مدارس المحافظة.

وأكد رضوان، على تفقد الفصول التعليمية وانتظام الدراسة في مدارس الشيخ زويد الإعدادية بنات، الشيخ زويد الرسمية للغات، الأحراش الرسمية للغات، الشهيد النقيب محمود صلاح فارس للتعليم الأساسي، الشيخ زويد الصناعية المشتركة، ومدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي .

وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد انتظام الدراسة بالشيخ زويد

وشدد رضوان على تطبيق الاجراءات الاحترازية في مدارس الادارة التعليمية بالشيخ زويد والحفاظ على الطلبة والمعلمين من خلال ارتداء الكمامات الواقية والتطهير اليومي للفصول الدراسية والمدارس والخفاظ على التباعد بين الطلاب داخل المدارس ومنع التجمعات.

وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد انتظام الدراسة بالشيخ زويد

حضر الجولة التفقدية كلا من سلامة سلمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، أيمن شراب وكيل إدارة الشيخ زويد التعليمية، عاطف العلاقمى مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم .

وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد انتظام الدراسة بالشيخ زويد

وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد انتظام الدراسة بالشيخ زويد