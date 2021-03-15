شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي التمريض والتربية النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، الإثنين، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، بكليتي التمريض والتربية النوعية.

في التمريض، تفقد لجان الامتحانات، يرافقه الدكتورة محبوبة صبحي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، حيث اطمأن خلال جولته على حسن سير الإمتحانات، والإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، بالإضافة الى إجراءات التباعد بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.

واستكمل نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب جولته التفقدية بكلية التربية النوعية، حيث تابع أعمال الامتحانات يرافقه الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية والوكلاء.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على متابعة سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة اداء الامتحانات.