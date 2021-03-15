شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ بغرامة وتنتهي بالسحب.. تعرّف على عقوبة قيادة «توك توك» دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن استخدام التوك توك دون ترخيص يتسبب في خسارة مادية للدولة تُقدر بـ3 مليارات جنيه سنويًا، لذلك قررت الدولة تقنين أوضاعه.

أوضح «هشام» خلال استضافته في برنامج صباح الورد، المُذاع على قناة TEN وتقدمه الإعلامية مها بهنسي، عقوبة قيادة توك توك دون ترخيص: «في حالة ضبط التوك توك غير مرخص في الشوارع الرئيسية أو الفرعية أو أي منطقة غير مسموح فيها بسير التوك توك، سيعاقب صاحبه بغرامة مالية بقيمة 1500 جنيه».

أضاف: «في حالة تكرار الواقعة وضبط نفس الشخص مرة أخرى أثناء استخدامه التوك توك دون ترخيص، تتم مضاعفة الغرامة لتصبح بقيمة 3000 جنيه، وفي حالة ضبطه مرة ثالثة يتم سحب التوك توك نهائيًا».

وعن عقوبة قيادة الأطفال للتوك توك، أوضح: «في هذه الحالة يتم إحضار ولي أمر الطفل سائق التوك توك، ويتم أخذ تعهد بعدم السماح لطفله بقيادة التوك توك مرة أخرى».

وتابع: «في حالة قيادة الطفل للتوك توك مرة أخرى بعد أخذ تعهد على ولي أمره، تتم معاقبة والده وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه».

وأشار إلى أن أي شخص يمتلك توك توك عليه أن يقوم بترخيصه، لافتًا إلى أن أصحاب البطاقات الشخصية التابعة لمحافظة القاهرة لا يمكنهم إتمام عملية الترخيص، حيث تعد القاهرة من المناطق الممنوع سير التوك توك فيها، وذلك على أن يتم استبدال التوك توك التابع لهؤلاء بسيارة الميني فان المسموح لها بالسير في العاصمة.