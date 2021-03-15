شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس توقع اتفاقية بشأن تأسيس معمل ابتكار الفضاء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة عين شمس تحت رعاية محمود المتيني، رئيس الجامعة، اتفاقية تأسيس معمل ابتكار الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي.

وأوضح الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس أنه تم التخطيط لمدة سنتين لبدأ إطلاق معامل إبتكار الفضاء بالشراكة بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز الإبتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس iHub

وأضاف مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس أن معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والذي من المقرر ان يتم تأسيسه في 32 كلية في 27 جامعة في مصر، موضحًا أنه عن طريق هذه المعامل سيتم تشجيع وتدريب ودعم المبتكرين في مجال تكنولوجيا وتطبيقات الفضاء عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج والكورسات والمسابقات والتدريبات العملية وأيضًا دعم مشاريع متعددة التخصصات للطلاب والباحثين والشركات الناشئة.