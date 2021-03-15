شكرا لقرائتكم خبر عن توافر الأرصدة التموينية في مختلف مدن شمال سيناء لمدة 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء الدين سمرى، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشاكل أو أزمات، حيث يجرى الانتهاء من صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها عن شهر مارس الجارى.

أكد سمري على وجود احتياطى من السلع الحرة والحصص التموينية بما يكفى نحو 4 شهور أو أكثر قادمة، بخلاف الحصص التي تصل إلى المحافظة بانتظام لتلبية احتياجات المواطنين، ويتم التعويض عن المنصرف منها أولا بأول حفاظا على الرصيد الاحتياطى وذلك بخلاف ما يتم تعويضه منها بانتظام لمواجهة أي نقص أو استهلاك.

أشار سمري إلى أنه تتوافر الأرصدة حاليا بواقع 1600 طن من السكر، 1100 طن من الزيت، 1000 طن من الأرز، و111 ألفا و800 أسطوانة غاز «بما يوازى 1200 طن من الغاز».. كما توجد 3 محطات لصرف الوقود اللازم للسيارات في مواعيدها المحددة، وتصل حصص البنزين والسولار والغاز إلى المحافظة بانتظام بما يكفى احتياجات السيارات والمعدات والمخابز من الوقود بدون عجز.. إلى جانب صرف حصص المخابز والمستودعات، ويوجد رصيد قمح يكفى 31 يوما للمطاحن، وأرصدة الدقيق تكفى المخابز لمدة 4 أيام والمستودعات لمدة 5 أيام.. كما يوجد بكل مخبز رصيد لديه يكفى إنتاج الخبز لمدة 3 أيام.