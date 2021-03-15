شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة النهضة يتفقد الامتحانات : لم نسجل أي حالات كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة الاثنين، لجان الامتحانات بكليات الجامعة المختلفة، رافقه الدكتور مجدي عبدالقادر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأحمد فتوح، أمين عام الجامعة، واستمع إلى رأي الطلاب في الامتحانات.

وشدد رئيس جامعة النهضة على ضرورة تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا بتعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، ومراعاة التباعد بين الطلاب في اللجان، والتهوية السليمة، والتشديد على ارتداء الكمامات

وفي ختام الجولة، أكد رئيس جامعة النهضة أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ولم نسجل أية حالات إصابة بفيروس كورونا وتمنى للطلاب مزيدًا من النجاح والتوفيق

رئيس جامعة النهضة يتفقد الإمتحانات..ويؤكد: لم نسجل أي حالات كورونا

رئيس جامعة النهضة يتفقد الإمتحانات..ويؤكد: لم نسجل أي حالات كورونا

رئيس جامعة النهضة يتفقد الإمتحانات..ويؤكد: لم نسجل أي حالات كورونا

رئيس جامعة النهضة يتفقد الإمتحانات..ويؤكد: لم نسجل أي حالات كورونا