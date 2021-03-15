شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الليبى يؤدى اليمين الدستورية أمام جلسة البرلمان فى طبرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام جلسة مجلس النواب فى مدينة طبرق بحضور عدد من الوزراء وسفراء دول عربية وأجنبية.

ووصل رئيس المجلس الرئاسى الليبى الدكتور محمد المنفى ونائباه عبدالله اللافى وموسى الكونى ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لمطار طبرق الدولى وذلك لحضور جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب فى طبرق.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزراء حكومته إلى مطار جمال عبد الناصر فى مدينة طبرق شرق البلاد، وذلك لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

ووصلت قبل قليل طائرة تابعة للأمم المتحدة على متنها وفد من البعثة وعدد من السفراء الأجانب.

وأكد المتحدث الرسمى لمجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، أن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، بمقر المجلس فى مدينة طبرق، ستشهد حضورا دوليا موسعا.

ورجح بليحق فى تصريح له حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبى، وكذلك سفراء عدد من الدول مثل سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وتونس والمغرب والجزائر.

كما ستشهد الجلسة حضور عدد من السفراء عبر تقنية "الزوم"، بالإضافة إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى الليبى.

وفى السياق ذاته، قال السفير الألمانى لدى ليبيا أوليفر أوفتشا فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن كل الأنظار تتجه إلى طبرق اليوم حيث ستؤدى حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية.. مضيفا: "مكان رمزى للغاية، ويوضح مدى التنوع الإقليمى للدولة الليبية".

كانت عدة دول قد رحّبت بتصويت أعضاء مجلس النواب الليبى بالثقة بالأغلبية الساحقة، للمصادقة على مجلس الوزراء الذى اختاره رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، ليكون حكومة وحدة وطنية مؤقتة.