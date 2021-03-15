شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نسبة الشفاء بمستشفيات العزل من كورونا 77.1% وتعافى 147 ألفا و234 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان بلوغ نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 77.1 % بعد تسجيل 147234 حالة تعافى حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة يتم الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت ايجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 190924 من ضمنهم 147234 حالة تم شفاؤها، و 11300 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.