شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 2021 خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تصريح وزارة التربية والتعليم بقرب موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال أيام، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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كارتيرون يرسم خطة رد اعتبار الزمالك أمام الترجى فى القاهرة

يرسم الديك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خطة مواجهة الترجى التونسى في المباراة التي ستجمعهما فى التاسعة من مساء غدًا الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى لا تقبل غير الفوز للأبيض للحفاظ على حظوظ التأهل بالمجموعة التي يحتل فيها الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

أمطار ورياح وارتفاع بدرجات الحرارة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 15 مارس 2021 إلى السبت 20 مارس 2021 ، حيث يشهد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 20 % تقريبا ) .

تعرف على أطول أيام شهر رمضان المعظم فى عدد ساعات الصيام

حوالى 29 يوما تتبقى على شهر رمضان المعظم، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.

الحكومة تنفى تحمل تكلفة المسحات الطبية للكشف عن كورونا لأندية الدورى

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا لأندية الدورى خلال الفترة المقبلة

جولة داخل منطقة رأس غارب أكبر تجمع لمزارع الرياح بالعالم.. المنطقة تضم ثان أكبر محطة بالعالم بقدرة 580 ميجا وات لتوليد الكهرباء.. وأول محطة بمشاركة القطاع الخاص بقدرة 260 ميجا وات.. فيديو

تعتبر مدينة رأس غارب، والتى تبعد عن مدينة الغردقة ب120 كيلو متر من المناطق الواعدة لإنشاء مزارع الرياح لتوليد الكهرباء ، ومن المخطط أن تصبح عاصمة العالم للطاقة الرياح لما تتمتع به من أسرع معدلات رياح بالعالم ، و تسعى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لإنشاء محطات جديدة بقدرة 4 آلاف ميجا وات خلال 3 سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص.

التعليم تؤكد استقرار الدراسة بالمدارس ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

استقرت الدراسة فى مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، فى اليوم الثانى على التوالى، وتتابع وزارة التربية والتعليم، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الطلاب، موضحة أن نسبة الحضور مرتفعة رغم قرار منح الطالب حرية التواجد والحضور فى المدرسة أو استكمال المناهج من المنزل.

مبادرة التمويل العقارى تدعم المواطن.. البنك المركزى: 100 مليار جنيه للمبادرة بفائدة 3% حتى 30 سنة.. جمال نجم : هدفنا دعم قدرة محدودى ومتوسطى الدخل على تملك وحدات سكنية.. وقريبا الإعلان عن الشرائح المستهدفة

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل تبلغ 100 مليار جنيه بفائدة 3%، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الاثنين، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:

التعليم: نتيجة الصف الأول الثانوى 2021 والصف الثانى خلال الأيام المقبلة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوى وأيضا نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يتاح معرفة النتائج والاستعلام عنها بشكل إلكترونى من خلال الدخول على موقع الوزارة ومنصة الامتحان الإلكترونى.

البنك المركزى: 29.6 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2020

قال البنك المركزى المصرى، إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال السنة الميلادية 2020 (عام على جائحة كورونا) ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2019).

بشائر الخير.. "حياة كريمة" تستهدف 23 قرية بمركز المراغة فى سوهاج .. مشروعات للصرف ومياه الشرب والكهرباء.. والأهالى: المبادرة صانت كرامة المواطن وأذابت الفوارق بين القرية والمدينة.. ونشكر الرئيس السيسى.. صور

التخطيط الجيد، النتيجة الوحيدة له هو "النجاح"، وهذا الأمر ظهر واضحا من خلال تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" التى استهدفت القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة سوهاج، والتى ساهمت بشكل كبير فى صناعة نقل نوعية غير مسبوقة فى حياة المواطنين، خاصة الذين كان تصنيفهم مهمشين لا يعلم عن احتياجاتهم اليومية أحد ولا يعلم عن إنهيار البنية التحتية لديهم أحد، والتى تعد بشائر خير على أهالى قرى الصعيد.

هيئة الدواء: لقاحات كورونا آمنة وحصلت على التراخيص اللازمة قبل دخول البلاد

أكدت هيئة الدواء المصرية، أن أى لقاح يدخل البلاد لابد أن يحصل علي الموافقات والتراخيص اللازمة التى تضمن فاعليته ومأمونيته الكاملة علي البشر.

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور اليوم: "نطمنك قبل أخذ أي لقاح لكورونا، أن هيئة الدواء المصرية تجرى كل الدراسات والتحاليل اللازمة لاعتماد أي لقاح للفيروس ليطمئن كل مواطن على نفسه وعلى عائلته قبل استخدامه".