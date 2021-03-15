شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: لقاحات كورونا آمنة وحصلت على التراخيص اللازمة قبل دخول البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الدواء المصرية، أن أى لقاح يدخل البلاد لابد أن يحصل علي الموافقات والتراخيص اللازمة التى تضمن فاعليته ومأمونيته الكاملة علي البشر.

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور اليوم: "نطمنك قبل أخذ أي لقاح لكورونا، أن هيئة الدواء المصرية تجرى كل الدراسات والتحاليل اللازمة لاعتماد أي لقاح للفيروس ليطمئن كل مواطن على نفسه وعلى عائلته قبل استخدامه".

وقال الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية فى تصريحات لـ"الخليج 365": يجرى تقييم اللقاحات الخاصة بكورونا من قبل جميع الإدارات المختصة بهيئة الدواء المصرية طبقا للمعايير والقواعد العالمية الخاصة بالمستحضرات الحيوية الصادرة من الجهات العالمية مثل "منظمة الصحة العالمية (WHO)، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، بالإضافة إلى القوانين والقرارات الوزارية، والقواعد المحلية الخاصة باللقاحات مثال "القواعد المصرية المنظمة لاستخراج رخصة الاستخدام الطارئ للمستحضرات الصيدلية والحيوية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية".

وعن المراحل الخاصة بتقييم اللقاحات التى سيجرى تسجيلها للاستخدام الطارئ مستقبلا بالهيئة، قال: هذه اللقاحات ما زالت تحت التقييم الفنى والمعملى وسيجرى إصدار رخصة الاستخدام الطارئ لها عقب استيفاء جميع متطلبات هيئة الدواء المصرية.

وقال: ورد إلى مصر العديد من اللقاحات منها ما جرى تطويره بطريقة الفيروس المعطل "inactivated vaccine" مثال لقاح سينوفارم، ومنها ما تم تطويره باستخدام ناقل فيروسي حي ذى خاصية عدم التكاثر (non-replicating viral vector) مثل لقاح كوفيشيلد، وكلاهما يقوم بتحفيز جهاز المناعة لتوليد مجموعة من الأجسام المضادة ضد فيروس كوفيد 19.









