شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتيجة الصف الأول الثانوى والصف الثانى 2021 خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوى وأيضا نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يتاح معرفة النتائج والاستعلام عنها بشكل إلكترونى من خلال الدخول على موقع الوزارة ومنصة الامتحان الإلكترونى.

وأكدت مصادر مسئولة لـ" الخليج 365"، أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى، مشيرة إلى أن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2021 ستكون خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لآن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية ومن الهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.