شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين يومى الثلاثاء والأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بوزارة الرى إلى احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من منطقة حلايب وشلاتين يومى الثلاثاء والأربعاء.

وتميل الحرارة اليوم نحو الارتفاع الطفيف ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على مدن الساحل الشمالى، معتدل على المناطق الداخلية من الشمال، مائل للحرارة على وسط الصعيد وحار جنوبًا، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تظهر السحب المرتفعة على مناطق مختلفة من الجمهورية، يتخللها سحب متوسطة على المناطق الشمالية تزداد كمياتها الليلة وحتى ساعات الصباح يصاحبها هطول زخات متفرقة من الأمطار.

وتكون الرياح معتدلة اجمالًا، يصاحبها هبات نشطة أحيانًا على بعض المناطق الشمالية.

أما حالة البحرين فتكون معتدلة و ملائمة للأنشطة البحرية.

كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر بمناطق من شمال الجمهورية، تكون كثيفة أحيانًا بأقصى الشمال الغربي.