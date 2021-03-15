شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة السادات بتكلفة 2.78 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة السادات، فى إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أنه جار إنشاء المبنى الإدارى والفصول الدراسية بكليات (السياحة والفنادق، والحقوق، والتربية، والتجارة، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة التقنية)، وذلك على مساحة 3500 فدان، بالإضافة لإنشاء مبنى المعامل مبنى المشرحة وملحقها بكلية الطب البيطري، وإنشاء سور الحرم الجامعي، ومبنى مدرجات كلية التربية للطفولة المبكرة، واستكمال إنشاء البنية التحتية، وإنشاء مبنى المدرجات المركزي وتطوير وإنشاء ملاعب وصالات لكلية التربية الرياضية، بجانب تطوير وتأهيل المطبخ التعليمي وصالة الطعام بكلية السياحة والفنادق، فيما تم الانتهاء من تأهيل عمارات الإسكان الطلابي.

وأوضح التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة السادات تبلغ نحو (2.78) مليار جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة السادات، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.