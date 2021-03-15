شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة النهضة يتابع إجراءات الوقاية بالامتحانات ويؤكد: لم نسجل إصابات بكورونا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقّد الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة لجان الامتحانات بكليات الجامعة المختلفة، برفقة الدكتور مجدى عبد القادر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد فتوح أمين عام الجامعة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وقال الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، فى بيان صادر عن الجامعة، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعى ولم نسجل أى حالات إصابة بفيروس كورونا، وتمنى للطلاب مزيداً من النجاح والتوفيق.

واستمع الدكتور حسام الملاحى، خلال الجولة، إلى رأى الطلاب في الامتحانات، وشدد على ضرورة تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا بتعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد كل اختبار، ومراعاة التباعد بين الطلاب في اللجان، والتهوية السليمة، والتشديد على ارتداء الكمامات.