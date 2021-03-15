شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بـ 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم وغدا فى 6 محافظات بالجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان : القوافل الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية المقرر إطلاقها اليوم وغدا تسمل محافظات ( البحر الأحمر - القاهرة - المنيا - البحيرة - الدقهلية - الإسماعيلية).



وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.







