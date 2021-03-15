شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية وشركة "الرمال السوداء" لاستغلال العناصر الأرضية النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول مع اللواء وليد حسين، نائب مدير جهاز الخدمة الوطنية، يشمل التعاون بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن تعظيم أوجه الاستفادة من "العناصر الأرضية النادرة الموجودة فى خام المونازيت - معدن للفوسفات يحوى عناصر أرضية نادرة - وإقامة الصناعات التكميلية والمتطورة القائمة على معالجة هذه المعادن.

وقد وقع البروتوكول الدكتور حامد إبراهيم ميرة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية واللواء عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب.

ورحب الدكتور محمد شاكر بالمشاركة فى الاحتفال بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة المواد النووية لمعالجة خام المونازيت واستخلاص العناصر الاستراتيجية والنووية والشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم أوجه الاستفادة من أحد الخامات التعدينية بمصر (معادن الرمال السوداء).

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أن مصر غنية بمواردها الطبيعية وثرواتها التعدينية التي وهبها الله لهذا الشعب الكريمة وأنزلها في هذه الأرض المباركة ومن هذه الثروات الرمال السوداء، وتمتلك مصر إحدى عشر موقعاً لخامات الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ما تم استكشافه حديثاً على طول ساحل البحر الأحمر بجنوب مصر.

وأضاف شاكر، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تلبية لطموحات القيادة السياسية في أن يصبح التعدين المصري قاطرة تنمية حقيقية، كذلك وفي إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية بمصر ومن ثم بناء العديد من الصناعات التكميلية المتطورة القائمة على مثل هذه الخامات.

وأوضح أن خام المونازيت يعتبر أحد أهم معادن الرمال السوداء كونه المخزون الاستراتيجي من العناصر الأرضية النادرة التى تمتلك طيفاً واسعاً من التطبيقات الصناعية حيث تدخل هذه العناصر في العديد من الصناعات التكنولوجية والإلكترونية الهامة بالإضافة إلى الصناعات المعدنية، الصناعات البترولية، الصناعات الكيميائية، صناعة الزجاج.

ويأتى هذا التوقيع وفقاً لاتفاقية الالتزام المبرمة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بمنح حق استغلال الخام والبحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.