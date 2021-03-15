شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تلتقى أحمد أبو الغيط وتؤكد: نقدم الدعم الطبى للدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش اجتماع الدورة الـ 54 لمجلس وزراء الصحة العرب، بمقر جامعة الدول العربية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة هنأت السفير أحمد أبو الغيط لتجديد الثقة له أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة جديدة، مشيدة بجهوده المبذولة فى متابعته الحثيثة للقضايا المختلفة للدول العربية وتعزيز أطر التعاون العربى المشترك.

وأضاف "مجاهد" أن اللقاء تناول مناقشة آلية استمرار تقديم الدعم الطبى للدول العربية خاصة التى تعانى من تحديات اقتصادية فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وتعزيز سبل التعاون بين الدول العربية للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول التى تعانى من تحديات صحية وإمدادها بالدعم الطبي.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة تقدمت بخطاب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نيابة عن مجلس وزراء الصحة العرب بصفتها رئيس المكتب التنفيذى للمجلس، يتضمن التأكيد على أهمية الإبقاء على تبعية المجلس العربى للاختصاصات الصحية "البورد العربي" لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول لما له من أهمية فى تخريج الأطباء بكفاءة عالية بالدول العربية.‏

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم الفنى والمالى والرقابى للمجلس بما يضمن تطوير أعماله، لافتة إلى أن المجلس تم إنشاؤه عام 1978 وتم من خلاله تخريج 53 ألف طبيب عربى ذات كفاءة عالية بمختلف التخصصات الطبية.

من جانبه، أشاد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحرص مجلس وزراء الصحة العرب على تطوير أعمال المجلس العربى للاختصاصات الصحية بما يساهم فى رفع كفاءة المهنية للأطباء فى البلدان العربية.

كما أثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهودات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان فى متابعة أعمال المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم الطبى للأشقاء فى الدول العربية، وكذلك دعم الأنظمة الصحية فى البلدان العربية خاصة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.