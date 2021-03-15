شقق لمحدودي الدخل.. كيف تستفيد من مبادرة الرئيس للتمويل العقاري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس اليوم الأحد، البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

ويتساءل العديد من عن كيفية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة؟ ويقدم الخليج 365 إجابة للتساؤل عبر عدد من خبراء القطاع العقاري.

- تنطبق المبادرة على شقق وزارة الإسكان التي يتم توجيها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط "سكن مصر - دار مصر" أو للإسكان الفاخر في مشروع "جنة".

- عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.

- تشترط مبادرات التمويل العقاري الذي يطلقها البنك المركزي، أن تكون الوحدات مسجلة وليس عليها أي مخالفات، وتكون أيضًا كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل.

- المبادرة الجديدة ستتيح التمويل حتى 30 سنة بدلا من المبادرة الحالية التي يصل الحد الأقصى لمدة التمويل 20 سنة.

- المبادرة الجديدة تهدف لتوفير شقق لمحدودي ومتوسطى الدخل وحدوث انتعاشة داخل القطاع العقاري، الذي يعاني من ضعف في القوى الشرائية وتراجع في حجم المبيعات منذ بداية عام 2019.

- الوحدات داخل المدن الجديدة ستكون هي الأكثر استفادة من هذه المبادرة نظرا لامكانية تسجيل هذه الوحدات في الشهر العقاري.

- حجم الفائدة على قرض التمويل العقاري ضمن المبادرة الجديدة 3% بدلا من 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطى الدخل.

- حجم الفائدة الـ3% يكون على باقي ثمن الوحدة المتبقى وقت التسليم، وليس ثمن الوحدة بالكامل.

- لو كانت الوحدة بمليون جنيه وتم سداد 20% من ثمنها قبل الاستلام، يتم احتساب قيمة الفائدة على المبلغ المتبقي وهو 800 ألف.

- يشترط البنك المركزي وجود حد أقصى لدخل الأسرة للاستفادة من قرض التمويل العقاري، ووصل الحد الأقصى 50 ألف جنيه للأسرة شهريا، و40 ألفًا للفرد في المبادرة التي تعمل الآن.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري الأولى في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفاذها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة، حتى انتهت المبادرة في يناير 2019.​

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