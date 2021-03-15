الصحة: سجلنا إصابتي كورونا بين الأطباء بعد التطعيم بأول جرعة لقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، عن حقيقة وجود إصابات بين الأطقم الطبية بعد التطعيم بلقاح كورونا.

وأوضح أن هناك عدة أعراض جانبية - في النطاق المقبول- مثل ارتفاع الحرارة أو إسهال أو صداعW بين الأطقم الطبية، ولم تظهر أعراض وخيمة على الأطباء.

وتابع في حواره لمصراوي،: "سجلنا حالتي إصابة بالفيروس بين الأطباء بعد حصولهم على اللقاح بعد الجرعة الأولى، والمناعة تحدث بعد الجرعة الثانية بنحو أسبوعين تقريبا".

وشدد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، على أن مصر لم تدخل إلى الآن الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا، معولًا على المضي قدما في حملة التطعيم باللقاح لحماية الفئات الأكثر خطورة من الإصابة بالفيروس.