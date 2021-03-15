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ضبط مدير مخبز استولى على 129 ألف جنيه من أموال دعم الخبز في القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية؛ لاستيلائه على مبلغ مالي (129,960 جنيه) من أموال الدعم، من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

ونجحت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، في ضبط ملك محل بدال تمويني، بحوزته (1,9 طن سكر- 420 عبوة زيت تمويني) مخصص ربطاً على بطاقات التموين، قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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