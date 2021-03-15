ضبط موظف حكومي زور ايصالات تحصيل جهة عمله واستولى على أموال مواطنين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، موظف بإحدى الجهات الحكومية بقنا؛ لتزويره ايصالات التوريد، واختلاس الأموال.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام موظف بإحدى الجهات الحكومية، باستغلال موقعه الوظيفي وقيامه بتحصيل مبالغ مالية قيمة اشتراكات وأنشطة خاصة بالجهة محل عمله، وعدم توريدها والاستيلاء عليها لنفسه.

وخشية اكتشاف أمره، قام المتهم بالتلاعب بإيصالات التحصيل وتوريد قيمتهما بأقل من المحصل الفعلي المُدون بأصول تلك الايصالات، وتأكد ذلك بتقرير الجهات المعنية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.