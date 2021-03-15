ضبط عامل لاتجاره بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة عامل بمحافظة الإسكندرية؛ لاتجاره بالنقد الاجنبي خارج السوق المصرفي، بحوزته عملات أجنبية في الاسكندرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية" بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، متخذاً من دائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم).

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.