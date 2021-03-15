شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد الإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، الاثنين، مستوى الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية بشبرا الخيمة، ضمن جولاته لتفقد الخدمات بالمدن الجامعية التابعة للجامعة.

واطمأن الدكتور جمال سوسة، خلال جولته على الخدمات المقدمة للطلاب، كما تفقد المطابخ، والمطاعم، ومخازن الأغذية، والتقى بعدد من الطلاب داخل المدينة، واطمأن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم، والتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.

وأكد المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

شارك في الجولة الدكتور سيد عبدالونيس، نائب المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان، مدير عام المدن الجامعية، وزين رشوان، مدير المدينة الجامعية بشبرا.

الدكتور جمال سوسة يتفقد الخدمات والإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية بشبرا الخيمة

الدكتور جمال سوسة يتفقد الخدمات والإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية بشبرا الخيمة

الدكتور جمال سوسة يتفقد الخدمات والإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية بشبرا الخيمة