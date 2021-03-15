شكرا لقرائتكم خبر عن تسلم 31 مشروع تنموي لغير القادرين بالمنيا ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل جمعية الهمّة للمساعدات الاجتماعية أنشطتها بمحافظة المنيا حيث سلّمت عدد من المشروعات التنموية ونفذت محطة مياه لخدمة مستشفى بمركز مغاغة، كما سلّمت عدد من الأجهزة للعرائس الأيتام، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتنمية القرى، ضمن مبادرة حياة كريمة

وقال سيد شحاتة، المدير التنفيذي لجمعية الهمّة للمساعدات الاجتماعية في تصريحات له، الاثنين، إن جمعية الهمّة للمساعدات الاجتماعية نجحت في تسليم 31 مشروع تنموي بتكلفة تصل إلى 136 ألف جنيه، وتنوعت المشروعات التنموية ما بين ماكينات خياطة، ورؤوس ماشية، ومحلات بقالة وعدد من المشروعات الأخرى.

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية الهمّة للمساعدات الاجتماعية أنه تم تنفيذ محطة تنقية مياه مركز مغاغة قرية أبا، وتخدم المحطة مركز للغسيل الكلوي بالقرية ووحدة أطفال مبسترين، ووحدة عيادات خارجية، وأيضًا توفر مياه نقية لأهالي القرية بتكلفة تصل إلى 250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المحطة الثانية التي تنفذها جمعية الهمّة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يجري التحضير لافتتاح مطبخ الهمّة الخيري الرابع بمركز دير مواس والذي يقدم وجبات مجانية لغير القادرين.

يُذكر أن جمعية الهمّة للمساعدات الاجتماعية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2011 برقم إشهار 8129، وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وكفالة طلاب العلم، وتوصيل المياه وتركيب الأسقف، والمساهمة في زواج اليتيمات، وغيرها من المجالات التنموية.

جمعية الهمة تقدم خدمات في المنيا

جمعية الهمة تقدم خدمات في المنيا