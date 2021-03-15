شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 182 منشأة صحية بمبادرة حياة كريمة في قرى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الصحة في المنيا، الإجراءات التنفيذية، لتطوير 182 منشأة صحيةة داخل قرى ومدن 5 مراكز «أبوقرقاص، وملوي، ودير مواس، والعدوة، ومغاغة» ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف حدوث تنمية مستدامة بالريف المصري

وشملت خطة التطوير 161 وحدة صحية بالقري، بينها 27 وحدة بمركز العدوة، و35 في مغاغة، و44 في ملوي، و37 في أبوقرقاص، و23 في دير مواس، بالإضافة إلى 21 مركز طبي ورعاية طفل، بينها مركز طبي عطف حيدر بمركز العدوة، ومركز رعاية مغاغة، والمركز الطبي بمغاغة، والمركز الطبي بملوي، والمركز الطبي بابوقرقاص، ومركز رعاية الطفل بدير مواس

وقال المحافظ اللواء أسامة القاضي إن خطة التطوير شاملة، لإعادة الحياة للقرية المنياوية، والمصرية. مؤكدا على بدء الإجراءات المتعلقة بدراسة التكاليف والطرح والإخلاء لمواقع بديلة

وأضاف محافظ المنيا أن مبادرة حياة كريمة تتضمن تطوير 5 مراكز بالكامل بالمحافظة، بإجمالي ١٩٢ قرية وما يقرب من ٨٠٨ تابع، مؤكدًا تقديم الخدمات لكل قرية وتابع، ١٤ قطاع من المشروعات تشمل صرف صحي، مياه شرب، كهرباء وإنارة، مراكز شباب، وغيرها.