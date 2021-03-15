شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية: لن نسمح بأي تقصير في أداء المهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الاثنين، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكل مراحل تنفيذ المشروعات الجارية، وذلك طبقًا لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ المنيا بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراحات الواردة من وزارة التخطيط بشأن خطة 2021- 2022.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية وتذليل كل العقبات التي تعوق تنفيذها، ووضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات والوزارات والجهات المعنية، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل في إنجاز عدد من المشروعات الحيوية، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين، ومشددا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسؤول عن القيام بعمله، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.

وناقش محافظ المنيا خلال الاجتماع، النسب المستهدف تنفيذها وكذلك النسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقي بالربع الثالث من الخطة الاستثمارية لعدد من القطاعات الخدمية، شملت مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والصحي، والري، والإسكان، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية، للاستفادة من تلك الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين