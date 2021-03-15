شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين شمال سيناء» يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والحصص التموينية.

وقال علاء الدين سمرى مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح له، إنه يتم التجهيز لإقامة المعرض السنوى «أهلا رمضان» بالتنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية، والذى يشمل كافة احتياجات الأسرة في رمضان إلى جانب السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية على مدار الشهر.

وأعلن عن تعزيز الأرصدة التموينية والسلع المتنوعة بما يكفى استهلاك واحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.. كما يجرى التنسيق لتوفير اللحوم السودانية الحية والمجمدة التي تصل بانتظام إلى المحافظة، وسيتم دعمها خلال شهر رمضان.

كما أعلن عن توافر جميع السلع الأساسية والمواد الغذائية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشاكل أو أزمات.. حيث يجرى الانتهاء من صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها عن شهر مارس الجارى.