مبادرة «مصر بلا غرقى» تصل الإسكندرية للتدريب على الغوص والإنقاذ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل قطار مبادرة «مصر بلا غرقى» للتوعية بمهارات الإنقاذ، والتى يجرى تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محطة الاسكندرية اليوم الاثنين، حيث عقدت محافظة الاسكندرية «دورة تدريبية» بالتنسيق مع الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، لتدريب عمال الإنقاذ التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف لمحافظة الإسكندرية.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن مبادرة «مصر بلا غرقى» تستهدف إعداد وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطىء المختلفة، والتأكد من توافر المعدات اللازمة، لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن، وتعليمه بمهارات الإنقاذ الأساسية في مختلف المحافظات.

قطار "مصر بلا غرقى" يصل محطة الاسكندرية للتدريب على الغوص والإنقاذ (صور)

قطار "مصر بلا غرقى" يصل محطة الاسكندرية للتدريب على الغوص والإنقاذ (صور)

وأشار إلى أن التدريب تم بمركز الغوص والإنقاذ بمنطقة بحرى، وذلك على مجموعتين مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

جاءت الدورة بمشاركة الكابتن نبيل الشاذلي المستشار الفنى للاتحاد المصرى للغوص، وكابتن السيد يوسف كابتن غوص، وكابتن أحمد صقر كابتن غوص، والعميد محمد سري مراقب عام شواطئ الإسكندرية.

قطار "مصر بلا غرقى" يصل محطة الاسكندرية للتدريب على الغوص والإنقاذ (صور)