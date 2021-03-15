شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وتحرير 7 محاضر في حملة تموينية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، من ضبط وتحرير 7 محاضر تموينية متنوعة، وذلك خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.

وأكد علاء سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في بيان له، أنه تم ضبط وتحرير 7 محاضر تموينية لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشار مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء إلى تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة المستمرة لضبط الأسواق، والتزام التجار بالأسعار المحددة والإعلان عنها وتخفيض الأسعار بالنسبة للسلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.