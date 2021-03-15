شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال علاء الدين سمري، مدير عام المديرية، في تصريح له، أن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتوفير السلع الأساسية المختلفة والمواد الأساسية في مختلف الأسواق، لافتًا إلى أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشاكل أو أزمات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.

أضاف سمري، أنه يجري أيضًا توفير السلع في عدد 28 جمعية تعاونية واستهلاكية على مستوي المحافظة مثل السكر والارز والزيت واللحوم الطازجة والمجمدات والخضروات والفاكهة والسلع الاخري باقل من مثيلاتها في الاسواق بنسبة 20%، فضلًا عن منافذ البيع الثابته والمتحركة.

وأشار سمري إلى أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة.. مؤكدًا على توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة لعدة أيام، وكذلك القمح لزوم المطاحن لاستخراج الدقيق.. علاوة على مخزون استراتيجى للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة.. بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص .

كما أن حصص الوقود من سولار وبنزين بأنواعه وغاز منتظمة في الوصول طبقا للمواعيد المحددة لها، وهناك احتياطى منها بصفة دائمة لمواجهة الطوارىء