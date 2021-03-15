شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يلتقي وفد من مشايخ شمال سيناء لبحث تفعيل بعض الخدمات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وفد من رموز ومشايخ شمال سيناء الاثنين، بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في مكتبه بالوزارة في محافظة القاهرة، لبحث عدد من المطالب الخاصة بشمال سيناء في قطاع الاتصالات.

وأكد وزير الاتصالات في تصريحات له، على اهتمام جميع الوزارات وخاصة وزارة الاتصالات بمحافظة شمال سيناء، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستمع وزير الاتصالات لمطالب أبناء شمال سيناء التي عرضها الشيخ حميد منصور، أحد مشايخ مركز بئر العبد، ومن أهمها، تطوير مكاتب البريد بمحافظة شمال سيناء وإضافة الخدمة الإلكترونية، تجهيز وتدشين مدارس تكنولوجية بمحافظة شمال سيناء مثل مدارس شركة المصرية للاتصالات، تفعيل الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي بمحافظة شمال سيناء، تفعيل وإقرار التخصصات التكنولوجية الجديدة بجامعة العريش الحكومية، رفع كفاءة العاملين بالقطاعات والمؤسسات الحكومية بشمال سيناء وإدراجهم ضمن خطة التحول الرقمي وتدريبهم عليها على نفقة الوزارة.

وطالب الشيخ حميد منصور، أحد مشايخ مركز بئر العبد بادراج طلبة وخريجي الجامعات بمحافظة شمال سيناء ضمن مِنح وتدريبات مصر الرقمية، استئناف العمل وتطوير مكتب بريد بالوظه إلكترونيًا، رفع كفاءة وصيانة الكوابل وبوكس الخطوط ولوح توزيع خطوط التليفونات الأرضية بقرى المثلث الأخضر وجميع المناطق المتضررة نتيجة العمليات بالمحافظة.

وتمني الشيخ حميد منصور، تفعيل دور المشاركة المجتمعية بتوجيه الشركات العاملة مع الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لصرف إعانات وإعادة تأهيل المباني المتضررة من العمليات، والعمل على إعادة رفع كفاءة السنترالات ومكاتب البريد إنشائيًا بالمحافظة .

حضر اللقاء كلا من الشيخ سلامة عطالله، الشيخ حميد منصور، الشيخ صبري كامل.

وفد المشايخ يلتقي وزير الاتصالات

وفد المشايخ يلتقي وزير الاتصالات

وفد المشايخ يلتقي وزير الاتصالات

وفد المشايخ يلتقي وزير الاتصالات

وفد المشايخ يلتقي وزير الاتصالات