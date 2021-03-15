شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 42 مواطنا بلقاح كورونا حتى الآن في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، استمرار حملة تطعيم المواطنين المسجلين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح فيروس كورونا بالوادي الجديد، مشيرا إلى أنه تم تطعيم 42 مواطنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا بالمحافظة حتى الآن.

وأضاف محروس أنه يتم تطعيم من وصلتهم رسالة على التليفون بموعد تلقى التطعيم، وعليهم التوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة لتلقي جرعة اللقاح من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا للتطعيم.

ونصح وكيل وزارة الصحة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سرعة تسجيل البيانات وحجز اللقاح على الموقع المخصص.